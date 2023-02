Mamadou Sakho, 33 ans et bientôt un 4e enfant : sa femme Majda est enceinte, révélation en famille

Il y a des journées qui comptent un peu plus que les autres et ce lundi 13 février avait une saveur bien particulière pour Mamadou Sakho. Le footballeur a eu la chance d'être entouré des siens pour célébrer ses 33 ans et quel parcours pour le titi parisien. Formé au Paris Saint-Germain, le défenseur a eu la chance de jouer plus de 200 matchs pour son club de coeur. International français, il a permis aux Bleus de se qualifier pour la Coupe du monde 2014 au terme d'une prestation incroyable face à l'Ukraine. Aujourd'hui installé du côté de Montpellier, où il joue pour le club de la ville, il mène une vie heureuse, entouré de sa femme, Majda et de leurs trois enfants.

Le couple s'est marié en juin 2012 et la belle Majda a mis au monde leur premier enfant, Aida, en février 2013. Depuis, la petite Sienna (7 ans) et Tidiane (4 ans) ont agrandi la famille. Pour l'anniversaire du footballeur, sa tribu était réuni autour de lui et ils ont pu faire d'une pierre deux coups puisque Mamadou Sakho et sa femme en ont profité pour annoncer l'arrivée prochaine d'un quatrième enfant ! "Joyeux 33 ans à moi. Meilleur cadeau du monde", écrit-il en ajoutant le hashtag : "Bébé numéro 4". De quoi réjouir ses nombreux abonnés, à commencer par Thomas Ngijol ou Bacary Sagna, qui lui ont rapidement souhaité tout le bonheur dans cette belle aventure.

Un anniversaire pour célébrer l'arrivée du nouveau bébé

Même son de cloche du côté de Majda Sakho, qui a simplement écrit "chapitre 4" pour annoncer l'arrivée prochaine de son quatrième enfant. Pour l'occasion, la fête d'anniversaire du footballeur ressemblait plutôt à un baby shower avec des ballons roses et bleus pour célébrer ce bel évènement. Tiziri Digne, Vitaa ou encore Cathy Guetta y sont allées de leurs félicitations en commentaires. "Ma Majda tellement heureuse pour toute la famille Sakho. C'est merveilleux ma beauté !!! Quelle belle nouvelle", écrit cette dernière, très heureuse pour son amie.