Mamans & Célèbres : Une candidate touchée par la Covid-19, sa "descente aux enfers"

Les deux dernières semaines ont été très difficiles pour l'une des candidates de Mamans & Célèbres (TFX). Le 3 juin 2021, la jeune femme en question a été testée positive à la Covid-19. Et contrairement à son mari, elle n'a pas été asymptomatique.

Le 27 mai dernier, Benjamin Machet a révélé qu'il avait le coronavirus. "J'ai reçu la confirmation que mon test était positif. Donc je suis en quarantaine jusqu'au 5. A part ça tout va bien, je suis apparemment asymptomatique, ce qui est plutôt une bonne chose. Je l'ai eu l'année dernière très fort en janvier ou en février, du coup peut-être que j'ai fait des anticorps et que c'est pour ça que ce serait moins fort", avait-il expliqué. Malheureusement, ça a été une autre histoire pour sa compagne Sarah.

Après deux semaines d'absence, la jeune femme s'est de nouveau saisie de ses réseaux sociaux afin de donner de ses nouvelles. Et elle n'a pas caché que "ça a été un peu compliqué", d'où sa disparition ces derniers jours. "Vous vous souvenez que Ben est parti le vendredi à Barcelone. Donc moi je me faisais un petit week-end toute seule avec les enfants. Et le samedi soir, je commençais à ne pas du tout me sentir bien. J'étais tellement au bout de ma vie que je n'ai même pas pu gérer les caprices de mes enfants. (...) Ils n'ont même pas essayé de négocier parce qu'ils ont vu que je n'étais pas bien. Du coup je me suis couchée en même temps qu'eux, très tôt. Le dimanche évidemment, ils se sont levés à 6h30 et moi j'étais au bout de ma vie. Je n'ai pas pu sortir de mon lit. Pendant une heure et demi, je les ai laissés seuls. J'ai géré toute la journée, le soir Ben est rentré, c'était un gros soulagement, je n'en pouvais plus. Sos Médecins est venu à la maison et ils m'ont dit de faire un test Covid", a tout d'abord confié la maman de Tao (né en 2015) et Damian (né en 2017).

Le lendemain, Sarah s'est donc rendue à l'hôpital afin de se faire tester. Et, sans surprise, le résultat était positif. "Ca a commencé à être la descente aux enfers. J'ai commencé à être très très très malade. Je ne me suis pas alimentée pendant cinq jours et je ne pouvais pas boire non plus. (...) Heureusement que Ben n'a pas eu de symptômes. J'ai eu une forme assez poussée du Covid. Pas au point d'être hospitalisée mais presque", a-t-elle poursuivi. Fort heureusement, elle va mieux depuis. Sa petite famille également, mais contrairement à elle, les hommes de sa vie doivent encore rester isolés quelques jours.