Mamans & Célèbres, un candidat positif à la Covid-19 : "J'ai eu la confirmation..."

Mauvaise nouvelle pour l'un des pères de famille de Mamans & Célèbres (TFX). Le 27 mai, le principal intéressé a annoncé qu'il était positif à la Covid-19. Il s'agit de Benjamin Machet !

Le beau blond de 38 ans s'est saisi de son compte Instagram pour faire part de la mauvaise nouvelle à ses abonnés. Il a tout d'abord expliqué mercredi qu'il avait fait un test antigénique qui s'était avéré positif. Afin de confirmer le résultat, il s'est soumis à un test PCR. Benjamin Machet a reçu les résultats le lendemain matin et, sans grande surprise, il a eu la certitude qu'il était atteint de la Covid-19.

"J'ai reçu la confirmation que mon test était positif. Donc je suis en quarantaine jusqu'au 5. A part ça tout va bien, je suis apparemment asymptomatique, ce qui est plutôt une bonne chose. Je l'ai eu l'année dernière très fort en janvier ou en février, du coup peut-être que j'ai fait des anticorps et que c'est pour ça que ce serait moins fort", a expliqué Benjamin Machet le jeudi 27 mai.

C'est avec sa belle Sarah et leurs fils Tao (né en 2017) et Damian (né en 2017) que l'ancien basketteur professionnel est confiné, en Suisse. Fort heureusement pour la jolie famille, l'appartement dispose de deux terrasses. Ils peuvent donc prendre l'air quand l'envie leur en dit.

Benjamin Machet a récemment fait son retour à la télévision dans Mamans & Célèbres. Il faisait partie des petits nouveaux au casting. Les téléspectateurs de TFX ont donc le plaisir de pouvoir suivre son quotidien de près. C'est dans La Belle et ses princes (W9) qu'il s'est fait connaître en 2012. Il était reparti au bras de Marine Boudou. Il avait ensuite participé aux Anges en 2013 et 2014 et s'était notamment fait remarquer pour ses histoires d'amour avec Aurélie Dotremont et Anaïs Camizuli.