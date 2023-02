Mangez des frites saines et faites maison grâce à ces friteuses sans huile !

La friteuse à air chaud Cecotec

Avec la friteuse à air chaud Cecotec, vous aurez besoin d'ajouter qu'une seule cuillère d'huile pour que vos aliments puissent frire correctement. Vous obtiendrez des plats plus sains et savoureux tout en conservant les saveurs authentiques et délicieuses de vos différents aliments.

Cet appareil est doté d'une capacité de 6L pour cuisiner en grande quantité ! Sa puissance de 1300 watts vous assure des résultats savoureux en un minimum de temps et cuits à la perfection. Vous pourrez toujours garder un oeil sur vos préparations grâce à la porte vitrée qui laisse apparaître vos aliments.

Vous avez la possibilité de régler la température de votre friteuse entre 80° et 200° afin de pouvoir varier vos recettes et obtenir, à chaque fois, des cuissons parfaitement réussies, et ce, avec n'importe quel type de préparation !

9 modes sont préenregistrés pour vous faciliter encore plus la tâche et vous aidez à obtenir la bonne cuisson. En plus de ces modes, la fonction manuelle vous permet de choisir la température et le temps de cuisson que vous voulez, en fonction de vos attentes et de vos goûts !

Achetez dès maintenant votre friteuse à air chaud Cecotec, à 88,99€ sur Amazon !