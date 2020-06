Manish Dayal : Le beau gosse de la série The Resident est un mari et papa comblé

Beau gosse de la série The Resident, Manish Dayal est un homme mystérieux lorsqu'il s'agit de sa vie privée. Très discret sur sa vie sentimentale, mais aussi sur son parcours, l'acteur de 36 ans est devenu l'un des acteurs les plus sexy de sa génération. N'en déplaise aux jeunes femmes séduites par le charme envoûtant de Manish, l'acteur est un homme marié et papa de deux enfants. Snehal Patel, sa femme depuis mai 2015, et lui ont eu deux fils comme on peut le découvrir sur le compte Instagram de Manish.

Côté professionnel, Manish a débarqué à New York après l'obtention d'un master en commerce international. Son ambition ? Devenir acteur. Une fois arrivé dans The Big Apple, il tente plusieurs castings, mais n'arrive pas à percer. Loin de se décourager, Manish reste déterminé et s'envole alors pour Los Angeles. Là-bas, il commence à tourner dans des publicités puis dans des petits rôles dans de grosses productions. En 2009, il fait sa première apparition dans la série Les Experts (Saison 10). Un an plus tard, il tourne aux côtés de l'acteur Nicolas Cage dans le film L'Apprenti Sorcier. Les rôles s'enchaînent ensuite. BH 90210 en 2010, The Good Wife, Switched et New York Sections Criminelles en 2011,... Manish commence à se faire un nom dans le monde du cinéma et de la télévision. Au cinéma, il se fait repérer dans les films California Scheming, Le Dernier Vice-Roi des Indes, I'm Obsessed with You ou La Recette du bonheur.

Depuis 2018, Manish est la star de la série The Resident et incarne le séduisant Devon Pravesh. Cette année, l'acteur a également été sélectionné pour le film Holidate, une comédie romantique avec Emma Roberts et Jessica Capshaw. Deux actrices très chanceuses de tourner avec le sexy Manish... N'est-ce pas ?