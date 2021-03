Manon Marsault : "Complètement à l'ouest" après ses opérations de chirurgie esthétique en Ukraine

Et de deux ! Le 20 mars 2021, Manon Marsault a révélé avoir subi deux nouvelles opérations de chirurgie esthétique en Ukraine. En pleine convalescence suite à ces lourdes interventions chirurgicales, la jeune femme de 32 ans a confié être totalement dans les vapes à cause des antalgiques que les médecins lui ont prescrits contre la douleur. Prête à retrouver enfin son mari Julien Tanti, venu avec elle à Kiev, la candidate a tout de même pris le temps de faire une story avec son chirurgien avant de quitter l'hôpital. "Je suis dans un état... Mais en tout cas je suis trop contente. Plus de cernes, mes seins ils sont trop bien faits. Merci beaucoup docteur, Thank you so much so much" a indiqué la maman de Tiago et d'Angelina.

J'espère que ca va aller

À bord du taxi qui l'emmène à l'hôtel où l'attendait son époux, la candidate de télé-réalité a expliqué : "C'est parti, je rentre à l'hôtel. La moindre secousse ça me tue, j'ai trop mal. J'espère que ça va aller. (...) Depuis trois jours je suis à l'ouest total, depuis trois jours on m'envoie des Whatsapp eh bah je calcule pas, je comprends qu'à moitié. ils m'ont donné des trucs pour ne pas avoir mal ça marche mais je suis complètement à l'ouest. Je regardais un peu sur Instagram en plus je vois à moitié flou. Je plane en fait c'est trop bizarre."

Quelques minutes plus tard, la candidate des Marseillais VS Le reste du monde a confié avoir refait sa poitrine ainsi qu'une intervention pour effacer ses cernes. Arrivée auprès de Julien, Manon Marsault s'est vite allongée dans le lit de leur chambre et s'est rapidement endormie. Un brin moqueur, le candidat de télé-réalité s'est permis de filmer sa chérie en train de dormir, avec ses bandages sur le visage, et son doudou Tigrou allongé juste à côté d'elle. "Ça va bébé tu as pas trop de pansements ?" a-t-il soufflé avant de rire de bon coeur.