Manon Marsault : Elle dévoile son futur projet surprenant

Connue pour avoir participé à l'émission de télé-réalité Les Marseillais (W9), Manon Marsault a fait beaucoup de chemin depuis ses débuts. Mais pour 2020, il semblerait que la maman du petit Tiago ai un tout nouveau projet professionnel... Très motivée, l'épouse de Julien Tanti a tenu à faire part de ses ambitions à ses abonnés Snapchat.

Alors qu'elle et sa petite famille s'apprêtent à emménager dans une grande maison composée de nombreuses pièces, Manon Marsault s'est découvert de nouvelles envies professionnelles. Exit la télé-réalité, la jeune maman souhaite devenir YouTubeuse ! Sur Snapchat, elle a expliqué les détails de son projet à ses fans et s'est déclarée très impatiente de pouvoir se lancer dans le grand bain : "Il y a plein de trucs qui vont changer, je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, je faisais pas mal de cuisine, je faisais pas mal de petites recettes que je vous partageais. Là, je me demande si je ne vais pas me mettre à faire des tutos même si je ne sais pas du tout comment on fait ça, je vais un peu improviser", explique-t-elle très enjouée.

Passionnée de mode et de maquillage, Manon Marsault compte bien se diversifier au maximum : "Pour le make up, là je vais avoir une salle spéciale maquillage, coiffeuse, j'ai trop hâte ! Je suis en train de faire construire un très beau truc pour pouvoir prendre soin de moi, pour pouvoir vous montrer plein de trucs que j'ai envie de vous montrer depuis pas mal de temps", dévoile la jeune femme qui vit actuellement de ses nombreux placements de produits, notamment de beauté.

Enthousiaste mais un brin stressée, la jolie brune a néanmoins prévenu ses followers, elle aura besoin d'indulgence mais surtout de conseils. "Quand ce sera le moment, je compte sur vous pour m'aider, puisque je n'ai jamais fait de tutos...", avoue-t-elle avant de préciser qu'elle a surtout peur de ne pas savoir réaliser les montages vidéos. "Je vous demanderai plein de conseils pour savoir quel matos acheter (...) en tout cas je pars de zéro et j'ai hâte de m'y mettre parce que je suis naze, je ne suis pas du tout high-tech, je sais à peine retoucher une photo, donc pour des montages vidéo ça va être un peu compliqué", conclut la jeune femme avant d'insister une nouvelle fois sur sa motivation sans faille.

On lui souhaite bonne chance dans ce beau projet !