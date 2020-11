Manuel Valls en deuil : une proche de l'homme politique emportée par le Covid-19

La France tente à nouveau de s'adapter aux règles. Le vendredi 30 octobre 2020, un deuxième confinement a été rendu officiel par notre président de la République, Emmanuel Macron, après une tentative un peu ratée de couvre-feu. Pour Manuel Valls, invité sur le plateau de l'émission C à Vous, il s'agit là d'une tentative de rétablir l'économie tout en protégeant la santé des Français. Et forcément, le facteur humain est important pour notre ancien premier ministre. Durant la pandémie du coronavirus, il a perdu un être cher, comme il l'a avoué pudiquement à Anne-Elisabeth Lemoine.

J'ai perdu ma belle-mère emportée par le Covid

"Vous savez, on le vit tous de manière très personnelle, a expliqué l'homme politique sur France 5. Au mois de mars, j'ai perdu ma belle-mère emportée par le Covid. Et ma mère qui vit à Paris, je vois dans ses yeux, elle a 82, 83 ans. Je vois la peur, quitte à ne pas voir ses petits-enfants. Comme beaucoup de gens." Au printemps 2020, la vie a un peu repris son cours partout en France, malgré l'omniprésence de masques chirurgicaux dans les espaces publics. Le quotidien n'était plus tout à fait le même pour Manuel Valls.