Manuela Lopez, grosse opération pour l'actrice qui a les "chocottes" : "On peut avoir un choc cardiaque"

Interrogée par nos confrères de Gala début juin, Manuela Lopez s'est confiée sur sa maladie incurable. Ses premiers soucis de santé ont débuté avec le syndrome de la mort subite. "Mais même si elle me fatiguait, cette maladie là ne me faisait pas mal et j'arrivais à vivre avec. En revanche, le tako-tsubo me fait souffrir physiquement. Ça brûle, ça pique, le coeur se déchire. Je suis quand même restée couchée trois mois cet hiver, je n'avais plus de force", avait-elle précisé. Même si elle préfère se concentrer sur le positif, il lui arrive, comme tout le monde, de pleurer "de peur". "Peur de perdre ce que j'ai. Peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas pouvoir emmener mon fils [Paolo, NDLR] jusqu'au bout", a-t-elle déclaré.