Maquillage à petit prix : Les meilleurs produits en promo pour Noël

Achetez ce rouge à lèvres mat liquide Maybelline pour 7,39 € sur Amazon

Sortie entre copines, soirées du Nouvel An, derniers jours de travail, toutes les occasions sont bonnes pour upgrader ses lèvres d'une touche de couleur. Et quitte à se sublimer, autant le faire à fond. Optez donc mesdames pour un produit au rendu sublime avec ce rouge à lèvres mat liquide Maybelline New York. Il laisse un fini mat velours à tomber sur votre bouche. Et ce pendant 16 heures !

Sa couleur intense, obtenue grâce à des pigments hautement concentrés, vous donnera en plus une allure de femme fatale qu'on adore. Ce rose Founder à la fois discret et élégant s'adapte à toutes les situations et tous les looks, du tailleur, au combo indémodable jean mom crop top en passant par la robe glitter de party girl ! Vous pouvez en plus passer un repas sans crainte de l'accident de couleur. Il est en effet garanti sans transfert et sans effritement.

2. Obtenez des cils d'enfer avec ce mascara volume glamour push up Bourjois

Les cils, c'est clairement l'un des atouts charmes majeurs. Quelques coups de brosse, et à vous l'allure fatale. Ça, c'est en théorie. Côté pratique, un coup de travers et hop, bonjour le paquet. Beaucoup moins sexy ! Pour dire adieu à ce problème et ne garder que le meilleur du mascara, adoptez le mascara volume glamour push up Bourjois. Il bénéficie en effet de la promotion de 5 % pour 4 articles d'une sélection proposée par Amazon. Vous pourriez ici faire une petite économie très sympathique sur ce produit affiché à 4,23 €.

Une courbure parfaite en quelques passages