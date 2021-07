Marc Jacobs figé : premier selfie après son facelift

Une personnalité qui ne cache rien

Très ouvert sur sa vie privée, Marc Jacobs ne manque jamais de partager son quotidien. Sur son compte Instagram, toujours, ce dernier n'a d'ailleurs pas hésité au début du confinement, le 29 mars 2020, à s'afficher en tenue d'Adam. Dos au miroir, le designer new-yorkais avait laissé entrevoir son postérieur tout en adressant un baiser à sa communauté.

Car son physique, Marc Jacobs fait en sorte de l'entretenir au mieux pour être bien dans sa peau. Dans une interview accordée au site The Talks, en 2012, l'époux de Char Defrancesco était d'ailleurs revenu sur les motivations derrière son changement physique. "Non, je ne l'ai pas fait pour l'image. Je l'ai fait pour des raisons de santé. J'étais vraiment très faible. J'avais beaucoup travaillé et j'avais des problèmes à l'estomac, donc j'ai vu un nutritionniste et il m'a recommandé d'aller à la gym et de changer mon alimentation et tout ça", avait-il déclaré. Et de poursuivre : "Je me sens plus fort et meilleur."