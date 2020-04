Marc Jacobs : Tout nu dans son appartement, en confinement

"J'ai beaucoup de temps, comme tout le monde", avait confié Marc Jacobs à WWD au mois de mars. Confinement oblige, le créateur marié à Char DeFrancesco a fermé son studio et les boutiques de sa marque éponyme. Marc Jacobs avait présenté sa collection automne-hiver 2020 à la Fashion Week de New York en février dernier, avec l'aide du mannequin star de son défilé, Miley Cyrus.

Le virus Covid-19 frappe l'industrie de la mode, qui s'est mobilisée en faisant des dons financiers et matériels à des hôpitaux et aux personnes affectées par la pandémie. Le Met Gala du 4 mai 2020 et les fashion weeks homme et Haute Couture, qui devaient avoir lieu en juin, ont été reportées à des dates ultérieures ou annulées.