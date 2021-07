Diaporama Marc Jacobs figé : premier selfie après son facelift

1 / 12 Marc Jacobs figé : premier selfie après son facelift

2 / 12 Marc Jacobs dans la rue à New York avec des bottes rouges compensées

3 / 12 Marc Jacobs à la sortie du défilé Marc Jacobs à la "New York Public Library" à New York, le 28 juin 2021.





4 / 12 Marc Jacobs à la sortie du défilé Marc Jacobs à la "New York Public Library" à New York, le 28 juin 2021.





5 / 12 Marc Jacobs et son mari C. Defrancesco se baladent dans le quartier de SoHo à New York, le 3 mars 2020





6 / 12 Marc Jacobs et son mari C. Defrancesco se baladent dans le quartier de SoHo à New York, le 3 mars 2020





7 / 12 Marc Jacobs et son mari Charly Defrancesco se promènent à New York, le 27 février 2020.

Marc Jacobs and husband model Charly Defrancesco step out in New York City.

8 / 12 Marc Jacobs et son mari Charly Defrancesco se promènent à New York, le 27 février 2020.

Marc Jacobs and husband model Charly Defrancesco step out in New York City.

9 / 12 Marc Jacobs et son mari Charly Defrancesco se promènent à New York, le 27 février 2020.

Marc Jacobs and husband model Charly Defrancesco step out in New York City.

10 / 12 Marc Jacobs et son mari Charly Defrancesco visitent des appartements dans la résidence Four Seasons Private dans le quartier de Tribeca à New York.

11 / 12 De nouvelles photos de la campagne Givenchy avec Marc Jacobs