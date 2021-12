Marc Lavoine et Virgine Ledoyen : Couple qui se déchire dans des images inédites

Le titre Le train, hélas, évoque l'histoire d'un couple qui se déchire. C'est pourquoi, dans ces images inédites, Marc Lavoine et Virginie Ledoyen rient, hurlent, s'aiment et se haïssent. Réalisé par Sidney Caron et Jérémie Lippmann, ce clip est le point de départ d'une nouvelle ère. "Chères amies, chers amis, c'est avec joie et non sans cette émotion particulière que l'on appelle le trac, que je vous présente mon nouveau disque ADULTE JAMAIS, à paraître le 14 janvier, a-t-il annoncé sur les réseaux sociaux. Je vous remercie pour votre soutien et vos messages qui chaque fois m'encouragent. Je vous embrasse comme je vous aime."