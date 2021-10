Marc Lavoine retrouve la femme pour qui il a écrit Les Yeux Revolver : "Ça fait bizarre" (EXCLU)

Quelle joie, quelle folie de le retrouver dans la plus belle salle de music hall du monde entier. Le mardi 5 octobre 2021, Marc Lavoine offrait au public de L'Olympia un moment suspendu dans le temps, un piano voix sublime, mélange de poésie rythmée, de chansons et de reprises de grands classiques de variété française. Dans la longue liste de ses tubes, Toi mon amour, J'ai tout oublié, Rue des acacias, l'artiste a dévoilé une version sensible de sa plus belle balade, Elle a les yeux revolver... en présence de la personne pour qui il avait écrit ses quelques mots dans les années 1980.

Ça fait bizarre...

Avant de susurrer ces paroles, accompagné du pianiste Alain Nanty, Marc Lavoine a effectivement expliqué au public que la femme aux pupilles magiques - et au regard qui tue ! - était assise sur l'un des sièges rouges de L'Olympia. Dans la pénombre de la salle, elle a crié pour signaler sa présence, alors que le chanteur la cherchait des yeux. "Ça fait bizarre", a-t-il même précisé, en plein refrain, prenant une courte pause pour réaliser. Mais qui est donc cette mystérieuse anonyme, à l'origine du titre ? Aucune de ses épouses, certainement, puisque sa première femme, Denise Pascale, est décédée en décembre 2017 et qu'il s'est unit à Sarah Poniatowski puis Line Papin bien plus tard.