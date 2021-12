Diaporama Marc Lavoine et Virgine Ledoyen : Couple qui se déchire dans des images inédites

Marc Lavoine et Virgine Ledoyen se déchirent dans des images inédites

Marc Lavoine et Line Papin - Défilé Etam Live Show 2020 à Paris, le 30 septembre 2020. © Pool Agence Bestimage

Marc Lavoine et son frère Francis Lavoine - Enregistrement de l'émission "Duos Mystères" à la Seine Musicale à Paris. © Gaffiot-Moreau / Bestimage

8 / 13

Virginie Ledoyen - Montée des marches du film "Once upon a time... in Hollywood" lors du 72e Festival de Cannes. Le 21 mai 2019. © Jacovides-Moreau / Bestimage