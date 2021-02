Marek Halter : L'écrivain agressé à son domicile par deux individus cagoulés

Un triste événement s'est produit le week-end de la Saint-Valentin. Marek Halter a été agressé à son domicile par deux individus cagoulés. L'écrivain a confié l'incident en détails au Figaro.

L'incident a eu lieu dans la nuit du vendredi 12 au samedi 13 février 2021. Deux agresseurs se sont introduits chez Marek Halter et l'ont agressé. "Je m'étais assoupi dans mon fauteuil, en train de vérifier les épreuves de mon prochain livre, quand j'ai senti une présence et vu un homme cagoulé au-dessus de moi, et un autre dans l'embrasure de ma porte, a expliqué l'auteur au Figaro. Les deux portaient des gants noirs et m'ont semblé professionnels, agiles. J'ai attrapé celui qui était près de moi, pour lui demander ce qu'il faisait chez moi. Il m'a ensuite donné quelques coups, me laissant des bleus et quelques blessures. 'Si tu cries, t'es mort', m'a-t-il dit."

Les deux individus, qui auraient accédé au domicile de Marek Halter grâce à une fenêtre, ont frappé leur victime mais ne lui ont rien volé. "Ils ont sorti et laissé sur la table ma carte bleue, pour en quelque sorte montrer que ce n'était pas ça qui les intéressait. Ils ont cependant pris mes clés, comme s'ils avaient l'intention de revenir", a précisé Marek Halter.

L'homme engagé contre le racisme et l'antisémitisme a naturellement déposé plainte ce samedi 13 février. La police scientifique s'est rendu sur le lieu de l'incident. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour "vol par effraction" et "violences".