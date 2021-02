Maria Laura de Belgique harcelée à l'école : ce surnom blessant que lui donnaient des camarades

Les princesses non plus ne sont pas épargnées par le harcèlement scolaire... Un nouveau livre affirme en effet que la princesse Maria Laura, la nièce du roi Philippe de Belgique, a été la cible de moqueries à l'école et ce, durant plusieurs années. L'ouvrage en question, intitulé Prinsessen van België et sorti en décembre 2020, a été écrit par Joëlle Vanden Houden et Brigitte Balfoort, journalistes spécialisées en royauté.

Maria Laura est la fille de la princesse Astrid et de son mari, l'archiduc Lorenz d'Autrice-Este. Née en Belgique en 1988, la princesse a d'abord grandi en Suisse, avant de regagner son pays natal. Elle a étudié au collège néerlandophone Sint Jan Berchmans de Bruxelles, puis effectué ses études secondaires à la St. John's International School de Waterloo (en Belgique).

Enfant, la princesse était "calme et timide" à en croire l'ouvrage. Complexée par son appareil dentaire, Maria Laura était plutôt du genre à "se cacher derrière les autres" sur les photos. Un mal-être amplifié par les attaques de camarades de classe qui "la surnommaient secrètement E.T." en référence au héros extraterrestre du film de Steven Spielberg sorti en 1982. "Certains garçons ont une compétition entre eux : être le premier à embrasser E.T." Sympathique.

Ignorant les railleries, Maria Laura s'est concentrée sur ses études en poursuivant sa formation à Paris et à Londres. La jeune femme de 32 ans est aujourd'hui diplômée en gestion des affaires en chinois. Un succès qui a finalement poussé Joëlle Vanden Houden et Brigitte Balfoort à révéler cette affaire de harcèlement scolaire après toutes ces années : "Nous savions depuis un certain temps que Maria Laura, la fille aînée de la princesse Astrid, avait été sévèrement victime d'intimidation à l'école. Nous ne pouvions pas raconter cette histoire à l'époque. Mais puisqu'il s'est avéré que Maria Laura est devenue une femme qui a réussi, c'est désormais possible."