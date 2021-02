Diaporama Maria Laura de Belgique harcelée à l'école : ce surnom blessant que lui donnaient des camarades

La princesse Astrid, son mari le prince Lorenz et leurs enfants, le prince Amedeo, la princesse Maria Laura, le prince Joachim et la princesse Luisa Maria en 2002.

Princesse Maria Laura de Belgique et le Prince Joachim de Belgique - Mariage du Prince Amedeo de Belgique et de Elisabetta Maria Rosboch von Wolkenstein, à la basilique de Santa Maria à Trastevere, Rome.

La princesse Astrid, son mari le prince Lorenz et leurs enfants, le prince Amedeo, la princesse Maria Laura, le prince Joachim, la princesse Luisa Maria et la princesse Laetitia Maria en 2003.

Le prince Amedeo et la princesse Elisabetta de Belgique, la princesse Maria Laura et la princesse Louisa Maria - Leurs majestés le roi et la reine, leurs altesses royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg et les membres de la famille royale assistent à la messe d'action de grâce à l'occasion du 25ème anniversaire du décès de sa majesté le roi Baudouin à Bruxelles en Belgique le 8 septembre 2018.