Mariage de la princesse Beatrice : Kate Middleton et William réagissent

Crise sanitaire oblige, le prince William et Kate Middleton n'ont pas assisté au mariage secret de la princesse Beatrice, célébré le 17 juillet 2020 à Windsor. Malgré tout, le duc et la duchesse de Cambridge ont partagé leurs voeux de bonheur sur les réseaux sociaux. Le grand mariage de la Britannique de 31 ans et son homme d'affaires italien de 37 ans devait initialement se tenir à Londres, le 29 mai dernier, mais le couple avait finalement été contraint de reporter ses noces à cause du confinement.

Le temps d'une story Instagram publiée dimanche, les cousins de la mariée ont écrit : "Félicitations à Son Altesse Royale la princesse Beatrice et à M. Edoardo Mapelli Mozzi, qui se sont mariés vendredi lors d'une petite cérémonie privée à la Royal Chapel of All Saints, au Royal Lodge de Windsor !" On a connu message plus personnel... Espérons que les Cambridge ont été plus chaleureux dans l'intimité ! Depuis le début du confinement, le prince William, Kate Middleton et leurs trois jeunes enfants ont posé leurs valises dans leur maison de campagne du Norfolk, Anmer Hall. Malgré quelques premières sorties officielles, le duc et la duchesse restent discrets et limitent leurs apparitions publiques, préférant encore les appels vidéo.