Marianne (Mariés au premier regard) prête pour la chirurgie esthétique : son opération fait débat

La candidate de Mariés au premier regard 2021 (M6) a longtemps expliqué qu'elle avait fini par reprendre un peu la confiance en elle qu'elle avait perdue lors d'une relation. Mais cela ne veut pas dire pour autant que Marianne est totalement bien dans son corps. Pour preuve : elle envisage de passer par la case chirurgie esthétique. Un choix qui ne fait pas l'unanimité.

Mardi 12 octobre, Marianne a réalisé une session de questions/réponses sur Instagram. L'occasion pour l'un des internautes de l'interroger sur une éventuelle opération de chirurgie esthétique. "Je pense depuis plusieurs années à la poitrine pour retrouver celle que j'avais avant", a donc avoué la charmante blonde. L'un de ses abonnés n'a pas compris sa décision, car elle met souvent en avant le sujet de la confiance en soi. Et selon lui, elle envoie le mauvais message en disant qu'elle voudrait passer sur le billard. "Pour répondre à cette personne. Déjà je fais ce que je veux avec mon corps. En plus, mon discours sur la confiance en soi est cohérent que je fasse de la chirurgie esthétique ou pas, puisque tous les moyens thérapeutiques pour gagner en confiance sont bons si on en n'abuse pas", a donc répondu l'ancienne épouse d'Aurélien.

Marianne a ensuite expliqué qu'elle partageait simplement son vécu. Et elle a souligné que le sujet de la chirurgie esthétique ne devrait pas être tabou. "Il est important de faire réfléchir les personnes qui souhaitent y avoir recours. Je n'ai jamais poussé qui que ce soit à se faire opérer", a-t-elle conclu.

Nul doute que si elle saute le pas, ses fans seront vite au courant. En mai dernier, elle avait partagé son astuce pour avoir un fessier plus rebondi. Elle avait opté pour le lifting colombien, une nouvelle forme de lifting qui peut fonctionner pour les fesses, les seins, le visage, le ventre et les cuisses. La différence avec une opération, c'est qu'il est totalement indolore et ne nécessite ni chirurgie ni injection. Très vite, elle avait partagé le résultat sur son compte Instagram.