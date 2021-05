Marianne (Mariés au premier regard 2021) opte pour un lifting particulier : photo du résultat

La diffusion de Mariés au premier regard 2021, c'est terminé depuis le 17 mai dernier. Malgré tout, les candidats tentent de continuer à partager leurs nouvelles aventures avec leurs fans, sur les réseaux sociaux. Et l'une des publications de Marianne n'est sans doute pas passée inaperçue.

Nombreuses sont les candidates de télé-réalité à être passées par la case chirurgie esthétique afin de gommer l'un de leurs complexes. On ne compte plus les jeunes femmes qui ont eu recours à une augmentation mammaire, un lifting ou qui ont retouché leur fessier. Pourtant, pour ce dernier détail, il y a une autre solution moins douloureuse qu'une opération. Et la puéricultrice de 28 ans l'a mise en avant en story Instagram, le 25 mai 2021.

L'ancienne épouse d'Aurélien souhaite avoir des fesses un peu plus rebondies. Elle a donc opté pour le lifting colombien, une nouvelle forme de lifting qui peut fonctionner pour les fesses, les seins, le visage, le ventre et les cuisses. La différence, c'est qu'il est totalement indolore et ne nécessite ni chirurgie ni injection. Tout se fait à l'aide d'une machine spécialisée. Une ventouse exerce une aspiration sur la zone souhaitée, ce qui permet de stimuler l'irrigation sanguine de la peau pour lui redonner un aspect naturel et ferme. Pour le fessier, le but est que cela ait un effet raffermissant et qu'il soit réhaussé et galbé.

Après avoir eu son rendez-vous, Marianne n'a pas tardé à dévoiler le résultat aux internautes. Et, effectivement, on note une différence après la première séance. On imagine donc que l'ancienne candidate de Mariés au premier regard ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Un moyen pour la jeune femme d'avoir un peu plus confiance en elle.

Aux dernières nouvelles, Marianne était encore un coeur à prendre. "Je suis toujours un coeur à prendre. J'ai été un coeur brisé et je le suis toujours. C'est compliqué de recoller les morceaux mais on essaie de travailler sur ça", avait-elle confié le 11 mai dernier. L'émission de M6 ne lui a en effet pas permis de trouver l'amour. Son histoire avec le jumeau de Mathieu a viré au cauchemar quand il est venu chez elle. La photo d'un ex est venue tout remettre en cause.