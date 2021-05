Marianne (Mariés au premier regard 2021) en couple après avoir été brisée par Aurélien ? Elle répond

Marianne n'a pas vécu l'expérience de ses rêves. Les experts de Mariés au premier regard 2021 lui ont trouvé un homme compatible avec elle à 78% : Aurélien. Si leur mariage et leur lune de miel étaient un conte de fées, leur histoire d'amour a viré au cauchemar lors de la venue du jeune homme de 36 ans chez sa femme. La puéricultrice de 28 ans a donc pris la décision de divorcer. Le 11 mai 2021, elle est revenue sur sa relation avec le jumeau de Mathieu. Et elle a révélé si aujourd'hui, elle était en couple ou célibataire.

Mardi soir, Marianne a accepté de répondre aux questions de ses abonnés sur Instagram. L'occasion de découvrir que, depuis qu'Aurélien et elle se sont rendus leurs alliances, ils ne se sont pas réconciliés. Selon elle, leur mariage était voué à l'échec dès le départ à cause du comportement de son ex-époux : "Si ce n'était pas la dispute pour les ex, ça aurait été autre chose. Aurélien avait trop de choses à me reprocher sur mon comportement quotidien. Même sans ça, ça n'aurait pas fonctionné." Le candidat a en effet changé d'attitude après avoir découvert une photo de l'un de ses anciens compagnons sur la porte de son frigo. En off, il s'en était pris à elle de façon virulente et, depuis, il ne s'est toujours pas excusé. Il a tout de même reconnu, en privé, qu'il avait ses torts.

"On m'a demandé si j'étais toujours en contact avec lui et si je l'avais revu. On s'est vu pour la signature des papiers du divorce. (...) Après l'annonce de notre participation à MAPR, je l'ai débloqué des réseaux, je suis retournée un peu vers lui. Mais sans plus. A la diffusion aussi, on a repris contact. On a beaucoup parlé. Il a eu de beaux discours, mais pipo. Dès qu'il a pu m'enfoncer il l'a fait donc forcément j'ai coupé tout contact. (...) J'ai compris qu'il ne me recontactait que pour redorer son image", a poursuivi Marianne. C'est donc loin de lui qu'elle compte s'épanouir. Mais, pour l'heure, la belle blonde n'a pas encore trouvé l'amour : "Je suis toujours un coeur à prendre. J'ai été un coeur brisé et je le suis toujours. C'est compliqué de recoller les morceaux mais on essaie de travailler sur ça."

Malgré tout, Marianne ne regrette pas d'avoir participé à Mariés au premier regard. Cette expérience lui a permis de rencontrer de belles personnes et de beaucoup évoluer.