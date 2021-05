Mariés au premier regard - L'ex de Marianne met tout en péril avec Aurélien : larmes et discussion agitée

Pour Marianne et Aurélien, il y avait de l'amour dans l'air dès le grand moment de leur union dans Mariés au premier regard. Compatibles à 78%, ils se sont instantanément plu et leur voyage de noce en Corse n'a fait que confirmer leur attirance l'un pour l'autre. Les deux candidats n'ont d'ailleurs pas perdu de temps pour se montrer très tactiles l'un envers l'autre, allant même jusqu'à passer une première nuit d'amour très naturellement. "On est allé un peu plus loin forcément, on s'entend bien et il n'y avait pas de raison pour se mettre des barrières de ce côté là", a expliqué Aurélien.

Malheureusement, tout a basculé dès lors qu'Aurélien est venu s'installer quelques jours chez Marianne. Dès son arrivée, une photo a tout mis en péril : celle de la jeune femme avec son ex placardée sur son frigo. Le jumeau a gardé bonne figure, ne souhaitant pas se vexer et prenant la chose avec beaucoup de maturité. Mais Marianne a tout de même voulu percer l'abcès sur ce sujet. Lors de leur explication, elle a confié rester en contact avec ses ex, ce qui pose un gros problèmes pour son époux qui n'a pas du tout la même conception. "C'est dérangeant parce que moi je n'ai pas cette vision là, j'estime que ça va m'empêcher d'avancer. Ça me dérange profondément", lui a-t-il avoué. Marianne a tenté de le rassurer en lui assurant qu'il n'avait aucune crainte à se faire mais Aurélien s'est montré très tranchant et ne peut pas concevoir que sa femme pense différemment.

Sur le coup, la jolie rouquine a choisi d'accepter sa vision des choses mais, ébranlée par leur discussion, elle a décidé de lui en reparler loin des caméras un peu plus tard. Une discussion qui s'est envenimée et où le ton est monté. Des "limites ont été dépassées" apprend-t-on. "Clairement, il m'a manqué de respect", a raconté Marianne en larmes de son côté. Elle a ensuite expliqué que sa priorité restait son mariage avec Aurélien mais plus rien n'est sûr entre les deux candidats et tout est remis en question. "Je ne m'oublierai pas, je me protège et je pense à moi aussi. J'espère simplement que ça ne va pas aller de pire en pire", a-t-elle conclu.