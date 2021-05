Mariés au premier regard 2021 : Aurélien "macho et blessant", Marianne et lui divorcent

L'ambiance était tendue entre Marianne et Aurélien. Les deux candidats compatibles à 78% ont eu une violente dispute à cause d'une simple photo d'un ex de l'auxiliaire de puériculture de 28 ans. Lui ne souhaitait pas qu'elle parle à ses anciens compagnons et elle ne voyait pas où était le mal. Le jumeau de Mathieu a tenu des propos blessants. C'est donc toujours remontée qu'elle a fait son arrivée chez son mari. Un séjour volcanique que les téléspectateurs de M6 ont découvert lors de l'épisode de Mariés au premier regard 2021 du 10 mai.

Durant leurs trois jours de séparation, Aurélien a envoyé des messages à Marianne tous les jours. Mais il a bien compris que c'était tendu. Il a pourtant tout fait pour qu'elle se sente à l'aise chez lui (et sa maman accessoirement). C'est la "boule au ventre" que la jeune femme est arrivée. Et elle ne le savait pas mais peu de temps avant, des tensions sont survenues au sein du foyer.

La maman du participant n'a pas apprécié d'être prévenue au dernier moment que Marianne venait avec son chien, car elle ne l'aurait jamais accepté sinon. Aurélien a donc rejeté la faute sur sa femme. et l'a ainsi mise d'emblée en difficulté avec celle qui lui a donné la vie. De son côté, la fan de danse a voulu faire comprendre à son mari qu'elle était toujours furieuse. Elle espérait recevoir des excuses pour repartir du bon pied.

Dès qu'elle a mis les pieds chez Aurélien, la maman du candidat lui a fait part de sa pensée concernant son chien. "Je le prends mal, je me sens gênée. J'ai l'impression de gêner complètement", a expliqué Marianne.

Discussion tendue et divorce

Plus tard dans la soirée, les jeunes mariés ont enfin eu LA discussion concernant leur brouille. Aurélien a jugé qu'il ne lui avait pas manqué de respect, un point de vue qui a fait bondir la jeune femme. Elle a bien vu qu'il ne se remettait pas en question, d'autant plus qu'il lui a une fois de plus parlé de ses anciens compagnons. Voyant qu'ils allaient dans une impasse, Marianne a préféré partir et dormir à l'hôtel. "Il est blessant, macho, vieil école et pas du tout ouvert d'esprit. Je m'accorde la nuit pour réfléchir mais il y a eu trop de choses", a-t-elle expliqué.

Le lendemain, Marianne et Aurélien se sont retrouvés dans un café pour avoir une ultime discussion. Sans surprise, ils n'ont pas souhaité poursuivre leur idylle et se sont rendus leurs alliances.