Marianne (Mariés au premier regard 2021), une dispute en off avec Aurélien : "Il est devenu fou"

Le conte de fée a viré au cauchemar pour Marianne et Aurélien, lors de l'épisode de Mariés au premier regard 2021 du 3 mai, sur M6. Après avoir vécu un coup de coeur à la mairie de Grans, les deux candidats compatibles à 78% ont vécu une belle lune de miel. Mais tout a changé lors de la venue du jumeau de Mathieu chez sa femme. Un moment sur lequel l'auxiliaire de puériculture de 28 ans est revenue auprès de nos confrères de Télé Loisirs.

Alors qu'elle faisait visiter son appartement au jeune homme de 36 ans, Marianne a vu qu'elle avait une photo de son ex-compagnon sur son frigo. Très vite, elle l'a donc enlevée sans discrétion et n'a pas souhaité aborder le sujet directement. Ce n'est que le lendemain qu'ils ont eu la fameuse discussion et Aurélien lui a clairement fait savoir qu'il ne souhaitait pas qu'elle reste en contact avec des hommes avec lesquels elle a eu une relation. Leur discussion s'est poursuivie hors caméras et c'est ensuite en larmes que la belle blonde est apparue à l'antenne en précisant que son mari lui avait manqué de respect. Mais que s'est-il passé ?

"J'étais au téléphone avec des amis. En chahutant, ma main a touché son visage. Avec toute la rancoeur qu'il avait au sujet de cette histoire d'ex, il a explosé. Il est parti dans la chambre en furie pour faire sa valise. Il n'acceptait pas que je lui parle, il me hurlait dessus. Je me suis excusée pour mon geste, qui était malencontreux. Il est devenu fou et m'a dit : 'Je n'en ai rien à faire de tes excuses. Toi et moi, c'est mort ! Les experts se sont clairement foutus de moi. Tout ce que j'ai demandé à ne pas avoir chez une femme, je le retrouve chez toi. Ils voulaient avoir les jumeaux dans l'émission, ils ne m'ont trouvé personne, alors ils m'ont mis n'importe qui !' J'étais tellement choquée que je ne répondais pas alors que j'ai un caractère assez impulsif. Je ne voulais pas envenimer les choses. Je n'arrêtais pas de m'excuser. Pendant deux heures, deux heures et demi, je m'en suis pris plein la tête", a raconté Marianne à Télé Loisirs.

Ce n'est pas tout, Aurélien lui aurait reproché son attitude au volant de sa voiture, sa manière de parler ou le fait d'être proche d'autres hommes. "J'ai eu l'impression d'être un objet qu'il voulait modeler. Il n'a jamais été vulgaire, mais on peut manquer de respect à quelqu'un en restant poli. Comme je n'ai pas confiance en moi, je me disais que c'était moi qui avais tort et m'excusais de tout. Je ne me suis pas reconnue. Quand je l'ai laissé à la gare le lendemain, j'étais en pleurs. Ce sont mes amis qui m'ont fait comprendre que je n'étais pas fautive, que je n'avais pas à me remettre en question autant, qu'il était allé trop loin et qu'il m'avait manqué de respect", a-t-elle poursuivi.

Malgré tout, Marianne a accepté de se rendre chez lui pour découvrir son univers. Reste à savoir si ces tensions auront un gros impact sur leur mariage.