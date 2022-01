Marie-Amélie Le Fur oublie sa prothèse dans le RER : l'athlète paralympique appelle à l'aide

Elle fait partie des plus grands athlètes paralympiques français avec trois médailles d'or lors de Jeux olympiques de Londres. Désormais présidente du Comité paralympique et sportif français, Marie-Amélie Le Fur est une figure incontournable de sa discipline. Malheureusement pour elle, l'ancienne sportive de 33 ans a vécu une journée particulièrement stressante mardi dernier. Alors qu'elle se trouvait dans la rame d'un RER en région parisienne, la jeune femme sort en oubliant sa prothèse de jambe.

Un oubli très problématique pour Marie-Amélie Le Fur qui décide alors de faire appel à sa communauté sur les réseaux sociaux. "Quelqu'un aurait-il aperçu ma prothèse de sport? Rame RER C, direction Versailles chantier...", demande-t-elle à ses abonnés sur son compte Twitter, avant de renchérir : "Merci à tous pour votre mobilisation". Le compte officiel du RER C voit son message et lui demande alors un descriptif de l'objet en question, preuve que ses agents sont sur le coup.