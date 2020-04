Marie-Amélie Seigner : Sa "belle et longue histoire" avec Christophe

Christophe était un homme qui aimait beaucoup les femmes et qui en a eu plusieurs dans sa vie. Atypique et libre dans sa musique, il l'était tout autant dans sa vie personnelle. Personne ne saura jamais combien de relations l'interprète des Mots bleus, des Paradis perdus ou d'Aline a eues au cours de sa vie. Le mystère était trop bien entretenu par l'artiste qui était séparé depuis 1996 de sa femme Véronique, mais qui n'en avait jamais divorcé.

Suite à l'annonce de son décès, survenu dans la soirée du 16 avril 2020 à l'hôpital de la Cavale Blanche à Brest, où il avait été transféré le 1er avril après son placement en réanimation à Paris, de nombreux proches lui ont rendu hommage. L'un d'entre eux a particulièrement retenu l'attention : celui de Marie-Amélie Seigner. L'auteure, compositrice et interprète de 46 ans, soeur de Mathilde et Emmanuelle, a révélé sur Instagram qu'elle entretenait un lien très particulier et privilégié avec Christophe.

Ces révélations ont débuté avec une première publication, proposant plusieurs photos d'eux deux, notamment enlacés, mais également le texte suivant : "Garde tout, surtout je t'habille d'un soir de ce parfum rouge évaporé de toi il m'a saoulé et j'aimais tant ça... Ce regard de coté dans le bruit tranquille d'une machine à sous qui t'offrait ses rivières de pesetas je passe." Marie-Amélie Seigner. a ensuite évoqué des escapades visiblement secrètes, réelles ou spirituelles ? : "Personne ne connaîtra jamais nos voyages où tu me conduisais parfois c'est moi qui freinais. Beau voyage mon Chris." "Je t'aimais je t'aime et je t'aimerais", a-t-elle conclu ce message publié le 17 avril, quelques heures après la mort de Christophe.

Suite à la publication de ces mots, Marie-Amélie Seigner a reçu un commentaire de sa nièce Morgane Polanski, fille de Roman Polanski et Emmanuelle Seigner. "Comme un interdit, un grand soleil, les jours de pluie... je t'aime, je l'aime et je vous aimerais", a publié l'actrice de 27 ans. "Tu te souviens de tes anniversaires à Montparnasse", lui a alors répondu sa tante, avec deux coeurs.