Marie Drucker : Danseuse sexy pour Carlos, elle assume à 100%, "j'étais très très contente !"

C'est une ligne qui détonne un peu dans son curriculum... et pourtant, elle en est fière ! Alors qu'elle était toute jeune, Marie Drucker avait accepté de faire de la figuration dans le clip de Big Bisous, du chanteur Carlos, comme l'a rappelé Laurent Ruquier dans l'émission On est en direct le samedi 6 février 2021. "J'ai dansé, je n'ai pas chanté, a-t-elle rappelé. D'abord, j'étais très très contente de l'avoir rencontré. J'avais 17 ans, je ne sais pas. C'était un être extraordinaire, assez singulier, donc je ne regrette pas du tout. Et je ne regrette pas non plus que vous n'ayez pas trouvé les images..."

Hélas pour Marie Drucker, cette vidéo est très facile à trouver sur Youtube, notamment sur le compte d'archives nostalgiques Génération Club Do. Il est donc possible de voir la journaliste, adolescente, se trémousser allègrement en bord de piscine dans une curieuse tenue en lycra et sequins, le sourire aux lèvres. Elle n'a, d'ailleurs, pas travaillé pour Carlos qu'à une reprise. Ni deux... mais trois ! Quitte à rentabiliser le lieu loué pour l'occasion, l'équipe de tournage en avait profité pour enregistrer les images de Tout nu et tout bronzé ainsi que de Rosalie. On savait s'amuser, en 1993...