Marie Drucker : Son histoire d'amour avec un "homme public", un secret de polichinelle

Encore une bougie de soufflée. Même si les mesures du reconfinement se sont allégées, pas sûr que Marie Drucker puisse faire la bamboche ce 2 décembre, pour fêter comme il se doit son anniversaire. La journaliste de 46 ans devrait toutefois recevoir de nombreux messages et marques d'affection. Y compris de son ex ?

La journaliste de France Télévisions est une femme secrète sur sa vie privée mais s'il lui est arrivé de s'afficher par-ci par-là au bras de compagnons. Entre 2006 et 2008, Marie Drucker a ainsi été la compagne d'un homme public bien connu du monde politique, surtout dans le camp de la droite. Ce qui lui avait valu de devoir quitter l'antenne brièvement, abandonnant ainsi la présentation du Soir 3 en février 2007.

Dans un communiqué, la journaliste avait très vite montré les crocs, défendant férocement sa vie privée même si sa relation amoureuse était un secret de polichinelle. "Je partage la vie d'un homme public (...) Je ne souhaite pas que ma vie privée donne matière à rumeurs ou supputations. J'exerce mon métier en totale indépendance (...). Je tiens par-dessus tout, comme je l'ai toujours fait, à bien séparer ma vie professionnelle de ma vie personnelle. (...) Dans la perspective de la campagne présidentielle, j'ai moi-même demandé à me mettre temporairement en congé de la présentation du Soir 3", écrivait-elle alors.

Marie Drucker, qui avait brandi la menace judiciaire si le nom de son amoureux de l'époque était divulgué, n'aura finalement pas poursuivi bien longtemps sa romance avec ce dernier. Lequel homme, bien connu à Troyes, est désormais amoureux d'une populaire actrice française... Désormais, c'est dans les bras de Mathias Vicherat qu'elle a retrouvé l'amour et, plus décontractée sur le sujet, elle ne se prive plus d'évoquer sa romance avec le père de son fils Jean, né en avril 2015. "Avant, je travaillais tout le temps. Maintenant, il m'arrive de dire stop, de prolonger les week-ends, de rentrer chez moi et de poser mon portable pour ne le retrouver que le lendemain. (...) Je suis très casanière, peu mondaine. Et surtout, désormais, je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux", avait-elle confié à Paris Match, en 2017.