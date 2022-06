Marie Drucker sublime en noir et dentelles, Elsa Zylberstein impeccable en robe graphique

Créée en 1998, la cérémonie des Prix "L'Oreal - UNESCO for Women in Science" récompense chaque année cinq femmes qui se démarquent dans le domaine de la science. Les cinq lauréates viennent de cinq régions différentes du monde. Pour leur contribution au progrès, pour l'exception de leur travail et de leurs recherches, ces pointures remportent, chacune, la somme de 100 000€. Malheureusement, l'évènement n'avait pas pu avoir lieu depuis l'année 2019 à cause de la pandémie de Covid-19. Mais voilà qui est fait !

Le jeudi 23 juin 2022, Marie Drucker a ainsi présenté la cérémonie des Prix "L'Oreal - UNESCO for Women in Science", à l'UNESCO, situé dans le 7e arrondissement de Paris. Elle a ainsi remis, non pas cinq prix mais bien quinze, en compagnie de Jean-Paul Agon, président de l'Oréal et président de la Fondation l'Oréal, mais aussi d'Audrey Azoulay, la directrice générale de l'UNESCO, d'Alexandra Palt, la directrice générale de la Fondation L'Oréal, de la comédienne Elsa Zylberstein, de Rachida Dati et des présidents des jury, les experts de renommée internationale Brigitte Lina Kieffer et Artur Avil.

Prix "L'Oreal - UNESCO for Women in Science" 2022, le palmarès

Professeure Hailan Hu pour l'Asie et le Pacifique

Professeure Katalin Kariko pour l'Amérique du Nord

Professeure Agnès Binagwaho pour l'Afrique et les États arabes

Professeure Angela Nieto pour l'Europe

Professeure Maria Guzman pour l'Amérique latine et les Caraïbes

Prix "L'Oreal - UNESCO for Women in Science" 2021, le palmarès

Professeure Alicia Dickenstein pour l'Amérique latine et les Caraïbes

Professeure Kyoko Nozaki pour l'Asie et le Pacifique

Professeure Françoise Combes pour l'Europe

Professeure Catherine Ngila pour l'Afrique et les États arabes

Professeure Shafi Goldwasser pour l'Amérique du Nord

Prix "L'Oreal - UNESCO for Women in Science" 2020, le palmarès

Professeure Esperanza Martinez-Romero pour l'Amérique latine et les Caraïbes

Professeure Edith Heard pour l'Europe

Professeure Abla Mehio Sibai pour l'Afrique et les États arabes

Docteur Firdausi Qadri pour l'Asie et le Pacifique

Professeure Kristi Anseth pour l'Amérique du Nord