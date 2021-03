Marie Garet et son compagnon Dorian risquent la prison pour violences conjugales

Alors qu'ils s'affichent de nouveau amoureux sur Instagram, Marie Garet et son chéri Dorian Baptiste encourent de lourdes peines de prison suite à leur violente dispute survenue en novembre 2020 dans la ville d'Alès. Appelés par des passants inquiets de voir une femme errer dans la rue, les autorités avaient retrouvé Marie "le visage tuméfié et du sang dans les cheveux". Son compagnon présentait "une plaie importante dans le dos, un oeil poché et du sang au niveau de l'oreille".

Selon Midi Libre, l'ancienne gagnante de Secret Story aurait simplement prétexté ne pas se souvenir de cette soirée lors de son audience au tribunal. "Je n'ai que des souvenirs flous de la soirée. J'étais dans une période difficile, il a fallu que ça sorte. C'est l'accumulation de 10 ans de drames : mon accident de voiture, un viol, le décès de mon père, le détournement d'une partie de ma patientèle." aurait-elle déclaré.

C'est un contexte amoureux particulier

Pour tenter de défendre sa cliente, l'avocat de Marie aurait indiqué : "Oui il s'est passé quelque chose de terrible ce soir-là. C'est un contexte amoureux particulier. Ils ne portent pas plainte. Elle a un parcours compliqué et elle a craqué dans le cadre d'une soirée alcoolisée. Les circonstances sont mal établies, la relaxe s'impose."

Des propos qui n'ont pas convaincu la présidente de l'audience, Bérengère Le Boëdec qui lui aurait répondu : "Il s'est passé quelque chose ce soir-là. Votre relation n'est pas aussi saine que vous le dites.". Farouchement opposée à qualifier sa relation amoureuse avec Dorian de "toxique", Marie aurait fermement défendu son petit-ami durant toute l'audience. "Je sais ce que sont des violences conjugales, j'en ai été victime. J'ai vécu avec un pervers narcissique. On est ensemble depuis 14 mois, alors oui, on s'est disputé mais il n'a jamais levé la main sur moi." aurait indiqué l'ancienne candidate de télé-réalité.

Il a tout du coupable idéal

De son côté, Me Olivier Massal a indiqué au sujet de Dorian Baptiste : "Il a tout du coupable idéal, et le décor est planté avec une maison saccagée. Personne ne s'intéresse au fait qu'il a appelé trois fois les gendarmes pour l'aider à la maîtriser. Rien n'atteste qu'il aurait porté des coups en lien avec les traces sur le visage de sa compagne."

Placés sous contrôle judiciaire, Marie et Dorian avaient eu l'interdiction de rentrer en contact. Pourtant, ils s'affichaient ensemble sur les réseaux sociaux dès le mois de janvier 2021 à Dubaï. "Ils sont pathétiques. Elle le défend bec et ongles. Il y a des blessures des deux côtés, mais elle ne se rend pas compte qu'elle risque plus que lui. Il a été plus sérieusement touché. Elle refuse tout, mais la juridiction se mobilise pour la protéger." aurait déclaré le patron du parquet.

Le magistrat requiert neuf mois de prison avec sursis probatoire pendant deux ans à l'encontre de Marie Garet et six mois pour Dorian Baptiste. Le délibéré est attendu pour la fin du mois selon Midi Libre.