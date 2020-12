Marie Garet : L'annonce de sa mort, violences conjugales... l'amour toxique avec Dorian

Le quotidien de Marie Garet n'est pas simple... En 2011, elle participait à la cinquième saison de Secret Story. Elle a d'ailleurs gagné cette édition. Bien des années plus tard, en février 2020 précisément, la jolie blonde présentait son nouvel amoureux, un certain Dorian. Et alors que le couple semblait filer le parfait amour, un drame est survenu...

L'annonce-choc de la mort de Marie Garet

Sur son compte Instagram, Marie Garet est annoncée morte le 7 septembre 2020. "Marie Garet est décédée cette nuit", pouvait-on lire en légende d'une photo sur fond noir. Un post qui n'a pas manqué d'intriguer les internautes, inquiets pour la jeune infirmière. De là, les hypothèses ont fusé : l'ancienne starlette de télé-réalité serait "entre la vie et la mort", elle aurait été massacrée par son compagnon Dorian, Marie Garet serait aussi enceinte... Dans la foulée, un démenti plus qu'étrange était publié sur le compte de la jeune femme. "Oui je suis hospitalisée mais pour des raisons qui ne concernent personne. Je démens tous les propos calomnieux", était-il indiqué.

Marie Garet massacrée et laissée pour morte par son compagnon ?

Ce n'est que le 10 septembre, soit trois jours après l'annonce choc de la mort de Marie Garet, que son amoureux Dorian Baptiste a pris la parole. "On est sorti à la Dune, à La Grande-Motte. On s'est disputé, comme ça peut arriver dans tous les couples. Elle ne voulait pas rentrer à la maison. Je l'ai tirée par le bras, puis j'ai décidé de rentrer seul, confiait-il à nos confrères de Midi Libre. Je suis passé à la marina prendre quelques affaires, puis j'ai rejoint le domicile d'un ami. Je me suis couché..." Dorian a confirmé l'hospitalisation de Marie "mais pas en soins intensifs comme j'ai pu le lire". "Et certainement pas pour avoir reçu des coups. Je me suis rendu à l'hôpital, mais pour cause de mesures sanitaires, je n'ai pas pu la voir. J'ai pris de ses nouvelles et je suis rentré à Alès", avait-il ajouté.

Elle brise le silence, "pas tout à fait libre de sa parole"

Restée silencieuse jusqu'alors, Marie Garet s'est enfin montrée. Le 16 septembre 2020, elle était accueillie par Nicolas Touderte devant les caméras de Star Mag pour donner de ses nouvelles. Et la belle n'était pas seule... elle était accompagnée de Dorian, son compagnon. "Il y a eu un black-out", a alors lancé la jeune femme à propos de ce qui s'apparente à une agression. Et d'expliquer que "d'un certain côté, Marie Garet est décédée ce soir-là" : "Il ne faut pas le voir au sens propre. C'est la Marie telle que j'étais il y a dix ans." Enfin, elle raconte s'être disputée avec Dorian et ne pas être rentrée avec lui. "Des filles ont vu la scène et ont appelé la police", se souvient-elle. Et de là, tout s'est enchaîné.

Mais en marge de l'interview, Nicolas Touderte a alerté les internautes : d'après lui Marie Garet ne semblait pas "tout à fait libre de sa parole", ni libre de décrire "son quotidien, sa réalité et le calvaire qu'elle endurait". Plus encore, on apprenait que Dorian, le compagnon supposément violent, a fait l'objet d'une convocation judiciaire. Enfin, plusieurs jeunes femmes ont livré des témoignages sur leur vie passée avec Dorian Baptiste. Et toutes ont dressé le portrait d'un homme violent...

Depuis, Marie Garet et Dorian Baptiste ont semble-t-il tourné la page. Sur les réseaux sociaux, ils continuent à prendre la pose à deux et à se déclarer leur amour. Plus encore, ils pensent déjà à un mariage et bébé... Affaire à suivre.