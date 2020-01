Marie s'infiltre critiquée : même son propre père la tacle

Percer dans le show business demande soit beaucoup de talent, soit beaucoup de patience. Marie s'infiltre, de son vrai nom Marie Benoliel, a décidé de ne plus attendre qu'on la fasse éclater au grand jour et a donc opté pour la carte du buzz permanent. L'artiste en devenir récolte surtout les plaintes et n'a même pas le soutien de son propre père.

Après un mini buzz lors de son infiltration dans les rangs du mouvement homophobe dit de la Manif pour tous, c'est surtout son incrustation sur le podium du défilé Chanel – d'où elle a été écartée sans ménagement par le mannequin Gigi Hadid –, puis son happening au goût plus que discutable à la marche #NousToutes qui ont offert à Marie s'infiltre la notoriété qu'elle recherchait. Ce qui ne plaît pas vraiment à son papa. Dans un reportage de l'émission 20h30 le samedi, diffusé le 11 janvier 2020, il a donné son avis tranché sur le choix de vie de sa fille.

Alors que la voix off du reportage de France 2 confiait que son père était "beaucoup moins emballé" que sa maman par la carrière d'artiste choisie par Marie s'infiltre et sa passion du buzz, le papa de la jeune femme a déclaré : "J'aurais préféré qu'elle fasse autre chose, mais bon... C'est une saltimbanque, c'est-à-dire une artiste. Elle finira comme Molière... jetée à la fosse commune." Lui aurait préféré qu'elle fasse "de la politique", enfonçant le clou avec "les études qu'elle a faites". À 29 ans, elle est passée sur les bancs d'hypokhâgne, khâgne et de Sciences-Po Paris.

Marie s'infiltre, qui a été écartée de l'émission La Grande Darka sur C8 après la polémique, a réagi aux critiques. "Dès qu'il y a eu le premier buzz, je savais que ces vidéos-là allaient être un tremplin pour autre chose", a-t-elle admis sans sourciller. Le quelque chose a pris forme puisqu'elle se produit sur scène avec son spectacle Show Inouï Théâtre Studio des Champs-Élysées.