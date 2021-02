Mariés au premier regard 2021 : photos et portraits des nouveaux candidats

Il y aura bientôt de l'amour dans l'air chaque lundi, sur M6. A partir du lundi 8 mars, la chaîne diffusera Mariés au premier regard 2021. Avant le coup d'envoi, les portraits des nouveaux candidats ont été dévoilés afin d'attiser la curiosité du public.

Les femmes

Cécile (40 ans), agent commercial immobilier

La belle brune est maman d'une fille de 18 ans. C'est seule qu'elle l'a élevée et toutes deux ont une relation fusionnelle. Cécile n'a pas hésité à sacrifier sa vie de femme pour endosser uniquement son rôle de mère. Mais à 40 ans, elle souhaite de nouveau trouver l'amour et espère enfin rencontrer l'homme de sa vie.

Mélina (25 ans) éducatrice spécialisée

La jeune femme a un regret : que les hommes ne s'intéressent qu'à son physique et non à ce qu'elle est vraiment. Mélina a la tête sur les épaules et, jusqu'ici, elle n'a pas encore trouvé une personne qui partage les mêmes valeurs qu'elle. Mariés au premier regard pourrait donc être pour elle l'occasion de réaliser son rêve : celui de fonder une famille.

Julie (36 ans), responsable de boutique

Julie rêvait de fonder une famille avec un homme et de rester à ses côtés toute sa vie. Mais cette mère de trois enfants (de 14, 9 et 8 ans) a vécu une grosse désillusion avec les deux pères de ses merveilles. Ils n'ont pas su la rendre heureuse, elle s'est donc réfugiée dans le cocon qu'elle forme avec sa tribu. Malgré tout, elle veut toujours croire en l'amour et ainsi faire renaître la femme en elle qu'elle a longtemps oubliée.

Emeline (27 ans), institutrice du droit des sols

Cette grande idéaliste rêve depuis toujours de rencontrer le prince charmant. Mais la séparation de ses parents il y a quatre ans a tout bouleversé. Emeline craint de reproduire le même schéma. La grande romantique fait donc confiance aux experts pour lui trouver la perle rare.

Marianne (28 ans), auxiliaire de puériculture

La jeune femme, passionnée de danse, a bien du mal à tenir en place. En amour, comme dans la vie de tous les jours, elle est prête à tout donner. Malheureusement jusqu'ici, Marianne n'a connu que des déceptions. Elle espère donc que les experts lui trouveront un homme protecteur qui n'abusera pas de sa gentillesse.

Laure (32 ans), kinésithérapeute et ostéopathe

Déçue par ses précédentes relations, Laure a perdu toute confiance en elle et en l'amour. Les sites de rencontres ? Très peu pour elle. N'ayant pas beaucoup d'occasions de rencontrer la perle rare, elle compte sur Estelle Dossin et Pascal de Sutter pour lui trouver un gros nounours au coeur tendre.

Les hommes

Mathieu (36 ans), storiste

Ce grand romantique est amoureux de l'amour. Difficile pour lui de ne pas être en couple donc et surtout, de ne pas encore avoir trouvé chaussure à son pied. Ce papa de deux enfants (de 8 et 6 ans) s'attache vite et est un coeur d'artichaut. Malgré ses échecs amoureux, il compte bien trouver la femme de sa vie.

Aurélien (36 ans), agent de sécurité

Le jumeau de Mathieu est un sportif et un charmeur. Il n'a aucun mal à séduire une femme mais ne trouve pas celle qui lui permettra de réaliser son rêve : devenir papa. Contrairement à son jumeau, il ne souhaite pas rencontrer une personne qui a déjà des enfants. Il veut découvrir la joie de devenir parents en même temps que son âme soeur.

Yannick (28 ans), agent de sureté et pompier

Depuis son plus jeune âge, il souhaite être papa. Lui qui n'a pas connu le sien ne demande qu'à donner de l'amour à ses enfants avec une femme qui saura le rendre heureux. Car s'il n'a aucun mal à faire des rencontres, il n'a pas encore trouvé celle qu'il lui faut.

Alain (41 ans), coiffeur-barbier

Ce candidat a une vie à 100 à l'heure. Et depuis sa séparation avec la maman de ses enfants (de 10 et 7 ans) il y a cinq ans, il enchaîne les conquêtes. Il a bien du mal à entretenir la passion mais compte bien rompre ce schéma grâce à l'émission.

Frédéric (30 ans), agent immobilier

Le jeune homme a été très affecté par sa rupture avec la maman de son fils âgé de 3 ans. Depuis, il a peur de se tromper de nouveau et il n'a pas encore rencontré celle qui lui convient. Il a donc fait appel à la science pour rencontrer sa "princesse moderne" avec laquelle il pourra vivre heureux pour toujours et pourquoi pas, avoir beaucoup d'enfants.

Clément (33 ans), responsable commercial

Le rugbyman semble sûr de lui, du haut de son mètre quatre-vingt. Mais sous sa carapace ce cache un grand sensible incompris par les femmes qu'il rencontre. Clément, qui a beaucoup souffert en amour, a mis sa vie amoureuse entre parenthèses ces trois dernières années afin de s'occuper de son grand-père malade. Aujourd'hui, il est prêt à se reconstruire en rencontrant une femme qui accepte sa fragilité et sa générosité.

Mathieu (32 ans), chef d'équipe cordiste

Ses parents sont ensemble depuis pas moins de quarante ans. Un modèle qu'il aimerait suivre. Sa rupture avec son ex-petite amie, qu'il considérait comme la femme de sa vie, l'a donc beaucoup affecté. D'autant plus que ses proches sont en couple et ont des enfants. Mathieu, qui s'ennuie vite en couple, souhaite donc rencontrer une femme avec de l'humour, curieuse et avec de l'esprit.