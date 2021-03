Mariés au premier regard 2021 : Un candidat déjà vu dans une autre célèbre émission

Lundi 8 mars, M6 donne le coup d'envoi de Mariés au premier regard 2021. Les téléspectateurs feront ainsi au fil des semaines la connaissance des 14 candidats qui ne rêvent que d'une chose : se marier et pour certains, avoir des enfants. Parmi eux se trouve un participant qui n'en était pas à sa première expérience télévisée.

Yannick a déjà été sous le feu des projecteurs, mais dans une émission bien différente. Certains l'ont peut-être déjà vu sur TF1, dans l'émission Ninja Warrior. Le but ? Franchir tous les obstacles du parcours sans tomber dans l'eau. C'est lors d'une session de questions/réponses qu'il a révélé sa participation, le 7 mars, en posant une photo au côté de l'un des présentateurs, à savoir Denis Brogniart. Il n'a en revanche pas précisé à quelle saison il a eu la chance de participer. Et difficile de trouver une vidéo de son passage dans le programme, sans doute car il n'est pas allé bien loin.

Le beau métisse de 28 ans est un agent de sûreté et un pompier qui prend soin de son corps. Malheureusement, ses muscles ne lui ont semble-t-il pas permis d'aller bien loin dans l'aventure car en faisant des recherches, il n'est pas dans la liste des participants qualifiés. On imagine donc que Yannick a rapidement chuté en se lançant dans le parcours d'obstacles.

Espérons pour le jeune homme qu'il aura plus de chances dans Mariés au premier regard en rencontrant son âme soeur. Dans le communiqué de presse dévoilé par M6, on apprenait que depuis son plus jeune âge, Yannick souhaite être papa. Lui qui n'a pas connu le sien ne demande qu'à donner de l'amour à ses enfants avec une femme qui saura le rendre heureux.