Mariés au premier regard 2021 : Un candidat révèle avoir été pacsé avant l'aventure (EXCLU)

Lors de la diffusion des portraits des candidats de Mariés au premier regard 2021, les téléspectateurs de M6 peuvent en apprendre un peu plus sur le passé amoureux des futurs potentiels mariés. Ils ont notamment découvert que lors de sa dernière histoire d'amour, Matthieu (33 ans) avait l'impression d'être un esclave, de quoi lui faire perdre confiance en lui. Ce que l'on ignorait en revanche, c'est qu'il a été pacsé.

Vous avez été inscrit à Mariés au premier regard par une de vos soeurs. Pourquoi avoir accepté de participer ?

J'étais curieux et je me suis dit que je voulais mettre toutes les chances de mon côté pour trouver l'âme soeur. J'avais déjà essayé les sites de rencontres et je trouvais que c'était compliqué de trouver quelqu'un de bien, qui nous correspond vraiment. Je me suis aussi dit que j'aurais beaucoup de regrets si je ne le faisais pas. Je voulais mettre toutes les chances de mon côté pour être heureux.

Pouvez-vous nous parler un peu de votre passé amoureux ?

J'ai un passé amoureux qui représente assez bien notre génération : assez chaotique. On arrive tous avec des valises émotionnelles énormes. Du moins dans mon passé, j'ai été pacsé et par la suite, on s'est séparés. C'était une relation qui m'a fait beaucoup de mal quand ça s'est terminé. Je pensais que la personne était honnête. Au final, c'est très compliqué de savoir si une personne est honnête ou non, on met du temps à s'en remettre généralement. C'est pour ça que je fais l'expérience aussi, parce qu'avec les tests qu'on passe, on a moins de chances de se tromper que par notre propre chef.

Partiez-vous tout de même confiant dans cette aventure ?

Oui parce que ça faisait un petit moment que c'était du passé pour moi tout ça. J'étais plutôt heureux, je croquais la vie à pleines dents. J'étais dans une bonne dynamique.

Votre humour est-il une sorte de protection ?

Je pense que oui, je m'en sers un peu comme une arme. Avec l'humour, on peut désamorcer beaucoup de situations. Mais c'est aussi parce que j'adore rire et je trouve que la vie est beaucoup trop courte pour ne pas en profiter.

