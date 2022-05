Mariés au premier regard : Cyndie ose une robe très décolletée pour son mariage avec Jauffrey

Dans le nouvel épisode de Mariés au premier regard diffusé lundi 9 mai 2022 sur M6, les téléspectateurs ont pu reprendre les aventures de Jauffrey et Cyndie. Le maître-nageur et ancien nageur de haut niveau de 39 ans n'a pas encore rencontré celle avec qui il est compatible à 76%. Mais cela ne saurait tarder ! Et pour cause, ils ont grandement avancé dans les préparatifs en trouvant chacun leur tenue pour le jour J !

Pour ses essayages, Jauffrey était accompagné de ses deux témoins, dont l'un d'entre eux est bien connu puisqu'il s'agit de Frédérick Bousquet. Ce dernier a profité de ce moment pour livrer de bons conseils à son ami et surtout pour le rassurer quant à la suite après l'avoir une première fois mis en garde. L'ex de Laure Manaudou lui a en effet rappelé que certaines histoires dans l'émission s'étaient révélées merveilleuses comme celle de Laure et Matthieu, devenus parents seulement un an après leur mariage. Il espère maintenant le même happy ending pour Jauffrey. "On le voit avec nos enfants, tu es comme un père", lui a-t-il assuré. Un beau compliment pour le futur marié qui ne rêve que d'une chose : fonder sa propre famille.

Heureusement pour lui, Cyndie partage les même projets que lui. Encore plus après avoir vécu de douloureux échecs sentimentaux. L'esthéticienne de 33 ans a ainsi décidé de mettre toutes les chances de son côté pour son mariage en sortant le grand jeu niveau look. Afin de faire tomber amoureux Jauffrey instantanément, elle n'a pas hésité à mettre ses atouts en valeur dans une longue robe blanche en dentelle et au décolleté très prononcé. (Voir notre diaporama). Nul doute qu'elle fera chavirer la tête du sportif de cette manière !

L'épisode s'est terminé sur l'arrivée de l'entourage de Jauffrey à Gibraltar. Outre Frédérick Bousquet c'est un autre nageur professionnel qui a fait son entrée, à savoir Florent Manaudou, un autre des meilleurs amis de Jauffrey. "On a la chance d'avoir un groupe d'amis très très soudé. On est très très souvent ensemble et je pense que c'est important qu'on soit là pour lui. J'espère que ça va bien se passer", a confié le petit frère de Laure Manaudou.