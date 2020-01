Mariés au premier regard – Matthieu et Solenne : Gros imprévu avant le mariage

Lundi 27 janvier 2020, M6 a diffusé l'épisode 4 de Mariés au premier regard 2020. Cette semaine, les téléspectateurs ont fait la connaissance de Matthieu (42 ans), chef d'entreprise, et de Solenne (33 ans), thérapeute. Les deux candidats étaient compatibles à 82%. Tous deux prennent soin d'eux et s'attendent à ce que leur moitié fasse de même, ils sont sportifs et ambitieux. Ils espèrent construire une famille et trouver quelqu'un de stable.

Malgré leur retenue, les deux candidats n'ont pas caché leur excitation après avoir appris qu'ils allaient peut-être se marier. Est ensuite venu le moment pour eux d'annoncer la nouvelle à leurs proches. Et la maman de Matthieu était clairement sous le choc. Une fois la surprise passée, elle lui a fait savoir qu'elle le soutenait. Matthieu a ensuite appelé sa soeur, dont il est très proche et qui vit en Nouvelle-Calédonie. Elle l'a immédiatement soutenu. Du côté de Solenne, la nouvelle a été bien accueillie par ses deux soeurs et sa maman.

Pour les essayages, Solenne a pu compter sur sa mère, fière de marier pour la première fois l'une de ses filles. Complexée par ses "poignées d'amour", elle avait peur de choisir une robe qui ne la mettrait pas en valeur. Mais elle a trouvé son bonheur dans une robe bustier avec de la dentelle en haut et du tulle en bas.

Quelques heures avant le mariage, Matthieu a eu une grosse déception. Afin d'être bien physiquement, il a fait beaucoup de sport. Il a donc perdu 14 kilos en deux mois et il l'a vu en enfilant de nouveau son costume qui était désormais trop grand pour lui. Le Lyonnais a donc dû partir pour Aix-en-Provence afin d'en trouver un autre. Heureusement, il a trouvé son bonheur et s'est dépêché de partir pour arriver à temps à la mairie de Grans.