Mariés au premier regard : Une candidate positive à la Covid pour la 3e fois, un symptôme intriguant dévoilé

Coup dur pour l'une des anciennes candidates de Mariés au premier regard (M6). Marianne, révélée lors de la saison 5 en 2021, a révélé qu'elle venait d'être testée positive à la Covid-19. Et, malheureusement pour elle, ce n'est pas la première fois qu'elle affronte ce virus.

Dimanche 23 janvier 2022, Marianne a souhaité donner de ses nouvelles à ses abonnés, sur Instagram. Et elles n'étaient pas vraiment bonnes. La jeune femme passionnée de danse a partagé le résultat d'un test antigénique positif. "J'annonce... Je suis positive à la Covid pour la 3e fois. Je la chope toutes les 48 semaines", a pu lire sa communauté en légende de la publication.

Ce n'est que le lendemain que Marianne a pris la parole afin de donner de ses nouvelles. Tout d'abord, elle a souhaité remercier toutes les personnes qui lui ont envoyé des messages de soutien ces dernières heures. Puis, elle a évoqué ses symptômes, dont un plutôt inhabituel ou du moins, très peu souvent évoqué. "Je l'ai eu trois fois et les trois fois, je n'ai pas du tout eu les mêmes symptômes. Mais il y a deux symptômes qui ont été vraiment récurrents. J'ai l'impression que le Covid, comme il m'affaiblit, fait ressortir mes faiblesses physiques. Je suis quelqu'un de très migraineux. Donc quand j'ai le Covid, je suis extrêmement migraineuse, c'est h24. Et rien ne le fait passer. Et je suis quelqu'un qui est sujet aux coliques néphrétiques. Donc quand j'ai le Covid, j'ai extrêmement mal aux reins. C'est toute la journée, ça ne passe pas", a révélé la jeune femme.

Afin de soulager ses douleurs, Marianne a trouvé une solution : se mettre sous l'eau chaude. Cela lui permet d'être dans sa bulle et d'oublier un peu la douleur. Elle n'a pas précisé quels étaient les autres symptômes mais, à l'entendre, elle a aussi le nez bien pris et tousse un peu, en plus de la fatigue habituelle. Mais, même si elle est malade, elle compte bien poursuivre son régime afin de perdre du poids.

C'est seule que Marianne doit affronter la Covid-19. Lors du tournage de Mariés au premier regard, elle s'est unie à Aurélien. Mais leur histoire d'amour n'a pas duré, leur vision du couple étant bien différente. Et depuis, Marianne ne s'est pas dévoilée avec un homme.