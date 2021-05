Marianne (Mariés au premier regard) soulagée de son divorce : "Il a eu une réaction de gamin"

Marianne et Aurélien n'ont pas eu le droit à leur "happy end" dans Mariés au premier regard 2021. Lors de l'épisode du 10 mai, les téléspectateurs de M6 ont découvert que les deux candidats compatibles à 78% avaient divorcé. Auprès de Télé Loisirs, la puéricultrice de 28 ans est revenue sur ses relations tendues avec le jumeau de Mathieu.

Alors qu'ils ont vécu un mariage et une lune de miel de rêve, Marianne et Aurélien ont vu leur relation changer lors de la venue du jeune homme de 36 ans chez sa belle. Une photo de son ex collée sur le frigo a mis le feu aux poudres. En off, les participants ont connu une grosse dispute qui a beaucoup marqué la belle blonde. Malgré tout, elle a souhaité se rendre chez son mari dans l'espoir qu'il s'excuse. Mais elle n'a récolté que de nouveaux ennuis.

A aucun moment Aurélien ne s'est remis en question. Après avoir passé une nuit à l'hôtel et avoir eu une nouvelle discussion qui ne menait à rien avec celui qui était censé être l'homme de sa vie, Marianne a préféré divorcer. "Le pire, c'est qu'il reporte la faute sur moi. J'assume mes torts, et dois en plus assumer les siens, c'est compliqué ! Et en plus, il ne me donne pas de solution ! Il parlait tout le temps, je ne pouvais pas en placer une. Tellement qu'à un moment, j'ai haussé le ton pour me faire entendre. (...) Je voulais qu'il comprenne qu'il m'avait blessée et qu'il s'excuse pour cela", a-t-elle confié à Télé Loisirs.

Marianne ne le cache pas, elle a passé une nuit difficile à l'hôtel, après sa dispute avec Aurélien. "Je me suis refait le film toute la nuit, je n'en ai pas dormi. Le matin, j'avais les yeux rougis et gonflés tellement j'avais pleuré. J'ai tout ressassé en boucle. C'est là que j'ai su que ce n'était pas bon pour moi de rester dans cette relation-là", a-t-elle précisé. Et d'ajouter que son ex-mari a eu "une réaction de gamin" en lui rendant son alliance simplement parce qu'elle lui avait rendu la sienne. Selon elle, c'était une façon pour le frère de Mathieu d'avoir le dernier mot. "Même si je suis soulagée que la relation s'arrête, j'aurais aimé qu'il se dise : "J'ai peut-être merdé" et qu'il émette des regrets, à défaut de vouloir me récupérer. Mais non, il reste assis, avec un petit sourire en coin", a-t-elle conclu.