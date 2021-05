Marianne (Mariés au premier regard), sa dispute en off avec Aurélien : il livre sa version des faits

Dans Mariés au premier regard, chaque relation peut changer du tout en tout en seulement un instant. C'est ce qu'il s'est passé entre Aurélien et Marianne. D'abord fous l'un de l'autre, les deux candidats compatibles à 78% ont par la suite vu leur conte de fées virer au cauchemar. Tout a commencé lorsque Marianne a oublié d'ôter une photo d'elle et de son ex de son frigo. S'en est suivie une discussion entre la jolie jeune femme et le jumeau, laquelle s'est terminée en queue de poisson. Et pour cause, Aurélien n'a pas du tout été favorable à l'idée que son épouse reste en contact avec ses anciens petits-amis. Après quoi, le ton serait monté hors caméra et Marianne est apparue en larmes pour se confier à la fin de l'épisode.

Lors d'une interview pour Télé-Loisirs, elle a expliqué qu'il lui avait manqué de respect lors de leur dispute en off. "En chahutant, ma main a touché son visage. Avec toute la rancoeur qu'il avait au sujet de cette histoire d'ex, il a explosé. Il est parti dans la chambre en furie pour faire sa valise. Il n'acceptait pas que je lui parle, il me hurlait dessus. Je me suis excusée pour mon geste, qui était malencontreux. Il est devenu fou", a-t-elle rapporté.



C'est parti d'un geste déplacé qu'elle a eu envers moi

Après ces déclarations, Aurélien a pu livrer sa version des faits dans Touche pas à mon poste ce mardi 4 mai 2021. "Il n'y a pas eu de crise de jalousie. Marianne s'exprime à la fin suite à notre dispute et la production fait un montage comme quoi je lui ai manqué de respect alors que pas du tout", s'est-il défendu. Et pour lui de préciser : "Garder contact avec ses ex... Je pense qu'elle n'est pas passée à autre chose et moi par contre j'ai fait le ménage avant de faire cette expérience. Il y a des points de désaccord. Mais je ne lui ai jamais manqué de respect, je ne l'ai pas insultée, il n'y a jamais eu de violence comme on pourrait le croire ! Le seul truc qui s'est passé, c'est qu'on a eu une dispute et c'est parti d'un geste déplacé qu'elle a eu envers moi, ce n'était pas sans faire exprès. C'était une gaminerie j'ai envie de dire."

Un événement qui a complètement gâché l'aventure d'Aurélien. "Je me suis rendu compte à ce moment que ce n'était pas une personne qui était compatible pour moi. Donc j'ai remis en cause le travail des experts, l'expérience, et je me suis dit 'non, ce n'est pas la bonne personne'", a-t-il conclu sur le sujet. Les téléspectateurs connaîtront le fin mot de cette histoire lors du dernier épisode de Mariés au premier regard, attendu le 10 mai prochain.