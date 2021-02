Mariés au premier regard : Une ex-candidate victime de chantage, "j'ai tout perdu"

Depuis sa participation à la saison 3 de Mariés au premier regard sur M6, en 2019, Elodie partageait régulièrement son quotidien avec ses fans sur Instagram. Mais récemment, la belle blonde a eu une mauvaise surprise comme elle l'a dévoilé le 26 février 2021, sur Instagram.

Le compte d'Elodie a été hacké comme ont pu le remarquer ses abonnés Instagram. Toutes les photos de l'ancienne épouse de Steven ont été supprimées. Elle a finalement pu récupérer son compte et s'est exprimée sur le réseau social de partage de photos et de vidéos. "Mon compte Elodie_mapr3 a été piraté. Le hacker a tout supprimé et changé mon compte. Une démarche pénale est en cours mis cela prend du temps pour contacter Instagram. J'ai récupéré mon compte après des chantages d'argent et de photos... Je suis maintenant de retour sur Instagram mais j'ai tout perdu :(", a-t-elle écrit en légende d'une photo d'une plage.