Mariés au premier regard : Une candidate quittée brutalement

Élodie pensait enfin avoir trouvé l'amour, le vrai, après son divorce avec Steven, qu'elle avait rencontré dans la saison 3 de Mariés au premier regard (sur M6, en 2019). Mais la sapeur-pompier professionnelle est tombée de haut, car, depuis quelques mois, elle n'est plus avec le jeune homme (dont on ignore le prénom) qui faisait battre son coeur. Le 27 août dernier, elle en a enfin dit plus sur cette séparation.

Sa photo postée sur Instagram est paradisiaque. On découvre Élodie de dos, en train de contempler un paysage, à Fuerteventura (aux Canaries). La légende de la publication en revanche fait beaucoup moins rêver. La jeune femme y explique que, du jour au lendemain, son ex ne lui a plus donné de nouvelles. "Après un voyage dans les îles, des jours heureux s'offraient à nous. Une demande en fiançailles, de vivre ensemble, un amour inexplicable. Puis tu es parti, ne donnant plus aucune nouvelle du jour au lendemain, après m'avoir dit que j'étais la femme de ta vie... Sans explication, le corps et le coeur meurtris...", peut-on lire. Elle a également précisé qu'elle voulait oublier l'homme qui lui a brisé le coeur. Mais cela semble beaucoup plus facile à dire qu'à faire...