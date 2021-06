Marijana Veljovic : Qui est la ravissante arbitre de Roland-Garros ?

Les joueurs et leurs célèbres supporters ne sont pas les seules stars de Roland-Garros ! Une arbitre attire également l'attention des passionnés de tennis. Faites la connaissance de Marijana Veljovic, une juge aussi ravissante qu'inflexible...

Marijana a 34 ans. La jolie Serbe née dans la ville de Kragujevac exerce le métier d'arbitre de chaise. Marijana Velvojic est une des 11 femmes titulaires d'un badge d'or (le plus haut degré d'arbitre, attribué par la Fédération Internationale de Tennis) en activité. Elle a obtenu le sien en 2015 et s'est depuis distinguée lors des plus grandes compétitions, comme les finales féminines de l'Open d'Australie et Wimbledon, ou encore de la Fed Cup.

Cette année, à Roland-Garros, Marijana a arbitré le match du premier tour opposant Jo-Wilfried Tsonga au Japonais Yoshihito Nishioka, perdu par le Français. En 2020, elle a également régi des rencontres de joueurs français, avec la joueuse Fiona Ferro et le prometteur Hugo Gaston. Sous sa supervision, ce dernier avait éliminé Stanislas Wawrinka au troisième tour des Internationaux de France.

Sur internet, les fans de tennis trouvent à Marijana Veljovic une ressemblance avec Jennifer Lopez. Comme JLo, l'arbitre de chaise est une femme intransigeante. Elle a déjà géré des situations tendues en matchs, notamment avec Roger Federer, qu'elle avait recadré lors de l'Open d'Australie 2020 après un coup de gueule grossier de l'athlète suisse. Plus récemment, et toujours en Australie, Marijana Veljovic a du faire face à un problème technique lors de la rencontre entre Nick Kyrgios et Ugo Humbert. Nick lui ordonnait presque de relancer puis de couper le capteur posé au filet, après qu'il ait signalé "let" à tort.

Quels autres matchs Marijana Veljovic arbitrera à Roland-Garros ? Les spectateurs et téléspectateurs du tournoi ont hâte de la voir à l'oeuvre ! Cette édition des internationaux de France, déjà marquée par le forfait de Naomi Osaka, a véritablement commencé dimanche 30 mai 2021, après une semaine de qualifications. Elle prendra fin dimanche 13 juin, sur la finale simple messieurs.