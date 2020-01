Marilou Berry : Fidèle acolyte de Isabelle Nanty dans la série Munch

Fille de la célèbre Josiane Balasko, Marilou Berry a très tôt suivi le même chemin que sa mère en se tournant vers le cinéma. Aujourd'hui, après avoir tourné dans plusieurs films à succès comme Nos jours heureux (2002), Vilaine (2008) ou Joséphine (2013), la comédienne de 36 ans s'apprête à rejoindre le casting de la saison 3 de la série Munch, diffusée sur TF1. Elle donnera ainsi la réplique à Isabelle Nanty, Lucien Jean-Baptise et Aurélien Wiik.

Interrogée par Le Parisien, le jeudi 30 janvier 2020, Marilou Berry a expliqué pourquoi elle avait accepté ce tout premier rôle récurrent dans une série télévisée. "J'ai accepté pour Isabelle, avec laquelle j'avais tourné au cinéma. On avait eu peu de scènes ensemble, mais on avait partagé de très bons moments", explique la pétillante comédienne.

Dans cette troisième saison, Marilou Berry campera le rôle de Blanche Braque, une jeune avocate qui va se faire engager au sein du cabinet de Gabrielle Munchovski, dite Munch. Les deux actrices auront cette fois beaucoup de scènes en commun. "Isabelle sait recevoir. Elle laisse énormément de place à ses partenaires. Cela crée une ambiance très conviviale", affirme Marilou Berry, visiblement ravie de pouvoir à nouveau collaborer avec l'actrice de 58 ans.

Jeune femme de principes et de convictions, la maman d'un petit Andy depuis novembre 2018 est aussi très heureuse de pouvoir jouer le rôle d'une avocate tout en gardant la touche d'humour décalé qu'on lui connaît si bien : "Le métier d'avocat ? Il me semble compliqué et plein de désillusions. Dans la série, j'aime le ton décalé. On n'est pas dans un cabinet qui se prend au sérieux !", plaisante-t-elle.

Pour découvrir Marilou Berry dans Munch, rendez-vous jeudi 30 janvier 2020 à 21h05, sur TF1 !