Marilou Berry : Qui est Arnaud Schneider, son premier grand amour ?

Depuis le 1er février 2021, Marilou Berry incarne Maud dans l'adaptation française de la série This Is Us, intitulée Je te promets sur TF1. Mais impossible pour elle de se reconnaître dans ce personnage rongé par les complexes et l'envie de maigrir à tout prix. "Elle a fait de la peur du regard de l'autre une faiblesse, ce qui est assez immature de sa part, raconte-t-elle dans les colonnes de Paris Match. Je ne la comprends pas. Mon corps ne m'a jamais empêchée de faire quoi que ce soit. Mais certains de ses sentiments ont été les miens, et c'est un peu douloureux, bien que libérateur, de devoir les revivre." Aux yeux d'Alexis, c'est elle le plus beau des joyaux. Elle n'a sans doute pas besoin d'un homme pour se sentir belle... mais c'est toujours plaisant à entendre.