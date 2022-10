Marina Carrère d'Encausse : Ses enfants ne veulent surtout pas être associés à elle !

Ce dimanche 9 octobre 2022, Marina Carrère d'Encausse, figure emblématique de la santé sur France 5, souffle ses 60 bougies. La médecin est surtout connue du grand public pour son duo aux côtés d'un autre médecin, Michel Cymes avec lequel elle a coprésenté Le Magazine de la santé sur France 5 de 2000 à 2018. Ensemble, ils ont noué une grande complicité qui pouvait se voir à l'antenne. Si elle est connue des téléspectateurs pour son expertise en matière de santé, la soeur d'Emmanuel Carrère est plus discrète lorsqu'il s'agit de sa famille

Ils ne veulent surtout pas qu'on sache qu'ils sont mes enfants

Marina Carrère d'Encausse est mère de trois enfants : Lara, Thibault et Hugo qu'elle a eus avec son ex-époux Francis à qui elle a été mariée pendant vingt-cinq ans. Invitée du podcast Femmes en télé de Télé-Loisirs en mars dernier, elle en avait pour révéler que ses enfants ne portaient pas le nom de Carrère d'Encausse : "J'ai trois enfants de 33, 30 et 26 ans. L'un est scénariste, une est graphiste et le dernier fait à la fois de l'audit et de la politique. Dans tous les endroits où ils travaillent, personne ne sait que ce sont mes enfants. Ils ne portent pas mon nom et ils ne veulent surtout pas qu'on sache qu'ils sont mes enfants. Ils veulent réussir par eux-mêmes, ils ont bien raison !", a-t-elle confié.

Je voulais leur apprendre le goût du bonheur, avec une éducation stricte

L'ex-acolyte de Michel Cymes s'est également livrée sur sa vie de famille avec ses trois enfants : "Je n'ai jamais travaillé le week-end par exemple, j'ai toujours pris de bonnes vacances. Je n'étais pas du tout la maman 'bac à sable', 'gâteaux' mais en revanche, j'avais une volonté énorme qui était de leur donner confiance en eux. Je voulais leur apprendre le goût du bonheur, le goût de l'effort, avec une éducation stricte. C'était mes valeurs à moi. Aujourd'hui, ils ont confiance en eux, alors je me dis que j'ai vraiment réussi même si je n'ai pas fait beaucoup de pâtés de sable !".