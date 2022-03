Marina Carrère d'Encausse : Révélation étonnante sur ses enfants qui ne portent pas son nom

Depuis bientôt trente ans déjà, Marine Carrère d'Encausse s'illustre sur le petit écran. D'abord médecin et diplômée en échographie médicale, elle a souhaité très tôt partager son savoir avec les Français à la télévision. Depuis 2000, elle a trouvé sa place sur France 5 avec Le Magazine de la santé, qu'elle a coprésenté plusieurs années avec Michel Cymes avant qu'il ne quitte le programme en 2018. Forte de son succès, Marina Carrère d'Encausse s'est vue en parallèle confier la présentation d'Allô Docteurs, également diffusée sur France 5.

Mais lorsqu'elle n'est pas sur des plateaux de tournage ou ne s'occupe pas d'aider des malades du cancer ou d'autres maladies au sein d'associations, Marina Carrère d'Encausse est surtout une maman ! Car oui, l'animatrice de 59 ans a eu trois enfants avec son ex-mari, un certain Francis : Lara, Thibault et Hugo.

Il est bien rare que Marina Carrère d'Encausse se confie sur sa famille mais elle a fait une exception pour le podcast Femmes de télé, de Télé Loisirs. C'est même avec fierté qu'elle a donné des nouvelles de ses enfants, qui ont tous évolué avec succès... et sans son aide ! "J'ai trois enfants de 33, 30 et 26 ans. L'un est scénariste, une est graphiste et le dernier qui fait à la fois de l'audit et de la politique. Dans tous les endroits où ils travaillent, personne ne sait que ce sont mes enfants. Ils ne portent pas mon nom et ils ne veulent surtout pas qu'on sache qu'ils sont mes enfants. Ils veulent réussir par eux-mêmes, ils ont bien raison !", a-t-elle déclaré.

Marina Carrère d'Encausse, une maman pas du tout "gâteaux"

Marina Carrère d'Encausse s'est également remémorée son quotidien de maman à temps plein lorsque ses enfants étaient plus jeunes. Malgré un emploi du temps toujours très chargé, elle estime avoir été "présente". Mieux encore, elle se réjouit de leur avoir transmis de bons atouts pour la vie. "Je n'ai jamais travaillé le week-end par exemple, j'ai toujours pris de bonnes vacances. Je n'étais pas du tout la maman 'bac à sable', 'gâteaux' mais en revanche, j'avais une volonté énorme qui était de leur donner confiance en eux. Je voulais leur apprendre le goût du bonheur, le goût de l'effort, avec une éducation stricte. C'était mes valeurs à moi. Aujourd'hui ils ont confiance en eux, alors je me dis que j'ai vraiment réussi même si je n'ai pas fait beaucoup de pâtés de sable !", a-t-elle expliqué.

Rappelons que Marina Carrère d'Encausse s'est séparée de Francis, père de ses enfants, au bout de vingt-cinq ans de vie commune. C'est ce qu'elle révélait subtilement lors d'un entretien pour le site suisse Femina en 2015. "C'est drôle, notre histoire : nous nous sommes mariés à la mairie, puis vingt ans plus tard à l'église, en blanc ! Nous sommes restés vingt-cinq ans ensemble et demeurons très proches", avait-elle assuré.