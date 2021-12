Marina Kaye remet en doute l'efficacité du vaccin contre la Covid-19

La pandémie de Covid-19 ne semble jamais vouloir s'arrêter. Depuis bientôt deux ans, les citoyens du monde entier doivent faire des efforts, s'isoler, faire attention... et les dernières annonces du gouvernement tricolore ne devraient pas aider grand monde à aller mieux. Si le confinement n'est pas à l'ordre du jour, les Français devront désormais boire dans des bars assis et non debout et se passeront, sans doute encore, des concerts auxquels ils avaient prévu d'assister. Ce qui, fatalement, sort par les trous de nez de nombreux artistes.

Sur les réseaux sociaux, notamment, Marina Kaye a fait part de son énervement en toute franchise. "Pour entasser les gens dans les métros, ça va. Pour les concerts, ça va pas, écrit la jeune chanteuse de 23 ans, qui n'a jamais vraiment pu défendre son album Twisted sur scène. Il faudrait bien plus qu'une story pour résumer le ras le bol que j'ai de ces mesures de plus en plus ridicules qui prouvent que rien n'avance ni n'évolue malgré toutes les promesses liées au vaccin dont il faudra bientôt une dose par semaine à ce rythme. C'est quand qu'on arrête de se foutre de nous ? Pour les meetings politiques pas de soucis, les gestes barrière sont en option également. En revanche, comptez sur les doigts d'une main les membres de votre famille avec qui vous voulez passer les fêtes sinon gare à vous."